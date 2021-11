Tenoch Huerta enciente las redes por tuit sobre el racismo

El actor mexicano enciende nuevamente las redes sociales al publicar un tuit en donde habla sobre el racismo y clasismo que viven algunos mexicanos, lo que dividió opiniones entre los usuarios, pues si bien su comentario iba dirigido en torno a la discriminación que sufren algunas personas por su color de piel, algunos lo sacaron de contexto y lo atacaron.

En si Tenoch publicó textualmente que se acercaba la temporada navideña en donde las personas de piel morena son blanco de discriminación en los centros comerciales, asociadas a los bajos recursos y acusadas de robo, esto debido a los estereotipos que la gente asocia con el color de piel. Su intención era evidenciar el acoso que sufren en lugares públicos.

Sí, también a mi me ha pasado… y con cubrebocas mucho más… 😷 #MéxicoRacista https://t.co/5vgH8N9Vkz

Este comentario desató opiniones dividas de entre los que estaban a favor de su publicación, e incluso contando algunas experiencias que habían vivido, mientras que otros argumentan que la verdadera discriminación la vivía la población indígena, reclamando que no podía hablar de este tema “desde sus privilegios”, pues aseguraban que intentaba victimizarse y llamar la atención.

Los comentarios no se hicieron esperar, como el escritor y periodista Pavel Gaona, quien mostró su apoyo hacía las palabras de Tenoch y contó su experiencia.

“Como blanco es muy claro que hablas desde un lugar que desconoces. Suscribo cada una de las palabras de Tenoch, de las últimas veces que estuve en Liverpool no solo me siguieron, me acusaron de “monearme” por usar un kleenex. Tu “ve a terapia” es puro privilegio blanco, amigo, se lee en el tuit.