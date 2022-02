TEPJF rechaza modificar la boleta para la consulta

Por mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó modificar la papeleta que se utilizará para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El empresario Gustavo de Hoyos Walther y la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico impugnaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con el que se aprobó realizar la impresión de la boleta que se usará en la consulta.

Se pidió incluir las fechas de mandato del jefe del Ejecutivo Federal, que en cada uno de los recuadros que se deberán marcar y se agregará “2018-2024”.

Además, las dos partes pidieron que se declare inconstitucional algunos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

En el proyecto, presentado por la magistrada Janine Otálora, se propuso sobreseer lo que respecta a declarar inconstitucional algunos artículos de la Ley, por tratarse de un tema que compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La magistrada Otálora propuso aprobar un cambio en la papeleta e incluir las fechas.

Sin embargo, la mayoría de las magistraturas señalaron que no era un tema a discutir porque los demandantes no cuentan con el interés jurídico para impugnar.

El tema se rechazó y determinó que el proyecto será sobreseído en su totalidad.

Luego que ayer la SCJN rechazó modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador aseguró que la pregunta está “tan complicada” que pidió a la población buscar “un buen traductor” para que no se vaya a equivocar el momento de ir a la casilla.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrdaor manifestó que la pregunta debería ser “si o no” si desea que continúe él en el cargo y llamó a “correr la voz” para que la población sepa cómo votar en el ejercicio del próximo 10 de abril.

Afirmó que tenía información de la posibilidad de que el TEPJF tratara de cambiar la pregunta.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que no se conoce, la gente no sabe si va ser ‘sí’ o ‘no’, entonces si pedirles a todos que busque un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser ´sí o no´, pero hasta, no creo que sepan, ¿ustedes si por ejemplo la gente desea que yo me quede es `si o no´? ¿Lo saben ustedes? No, todavía no.

“Entonces sí es importante, porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, de toda maneras no estaba clara, o no está clara o no se sabe y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral no sé si sea cierto va a tratar de cambiar la pregunta. Entonces como ya no vamos a poder hablar de esto, yo y no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que vaya sabiendo, si no quieren que yo continúe cómo tiene que marcar, si quieren que yo continúe como tiene que marcar”, dijo.