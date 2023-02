Se registra tercer caso de violencia vicaria en el estado, esta vez en Los Cabos

“Lo único que quiero es recuperar a mis niñas”, así lo expresó Chantal Sharon Mecalco García en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, quien no ha visto a sus hijas en más de 66 días, desde que fueron traídas al municipio de Los Cabos, ya que el padre de las dos menores se ha negado a entregarlas.

La joven madre de 34 años de edad y originaria del Estado de México, platicó a este medio periodístico la lamentable situación que ha pasado desde que sus dos hijas, Fernanda y Chantal, de siete y cinco años respectivamente, no han sido regresadas a casa con ella, ya que en mutuo acuerdo con el padre biológico de las menores, las traería de vacaciones al municipio de Los Cabos desde el 11 de diciembre del año pasado hasta el 11 de enero del presente año, pero la persona, de nombre Fernando “N”, se negó a ello.

“Esta persona y en actos de mala fe, todas las cosas en lo que quedamos en armonía, empezó a decir que yo tenía mal a mis hijas, que las tenía anémicas, me dijo que una de las niñas se tenía que quedar a un tratamiento, pero pasó el tiempo y me dijo ‘sabes, las niñas ya no se van a regresar contigo, ya no te las voy a devolver (…) ya no van a devolverse las niñas porque contigo están mal, eres una mala madre‘”, expresó Chantal.

Mecalco García explicó que su exsuegra, Beatriz “N”, a través de una carta poder, le otorgó la autorización para que las menores viajaran en avión y así convivir con el padre, que reside en esta cabecera municipal, no obstante, ella cuenta con la guardia y custodia de las menores.

Poco antes de cumplirse el término, el padre de las niñas le anunció que ya no regresaría con ella, ya que supuestamente les realizó estudios médicos en donde resultó que las menores estaban en mal estado de salud por “omisión de cuidado por la madre”, sin embargo, la joven argumentó que en ningún momento se le hizo llegar dichos estudios.

En el tiempo que tuvo comunicación con las menores a través de videollamadas, Chantal Sharon Mecalco García afirmó haber presenciado que las menores no estaban teniendo buenos hábitos alimenticios, ya que asegura haberlas visto comer frituras, dulces o comidas no aptas de acuerdo con el horario, a pesar de que el padre argumentó que estaban en mal estado anémico.

Además, mencionó que el padre de las infantes le amenazó que, si llegaba al estado de Baja California Sur, ya no volvería a ver a sus hijas. Temiendo lo anterior, la joven originaria del Estado de México viajó al municipio de Los Cabos en busca de sus hijas, apoyándose de las autoridades y procediendo legalmente en contra de Fernando “N” y Beatriz “N”, por el delito de sustracción de menores.

“Yo quiero que por favor el gobernador del estado Víctor Castro, el señor procurador, Daniel de La Rosa y el señor presidente municipal, Oscar Leggs, me ayuden a que se cumpla la ley, porque un juez competente de Chalco, municipio de Ixtapaluca (Estado de México) me está dando una orden y desde que yo llegué se ha cumplido y me han ayudado, la patrulla rosa ha estado conmigo porque he tenido demandas, después de que a este señor se le emplazó me hicieron una llamada telefónica a las nueve de la noche diciéndome que ahora sí iba a perder a mis hijas y que me cuidara”.

Dicha llamada de un número desconocido fue el pasado jueves 09 de febrero, según la madre, quien asegura que era su expareja quien la amenazó que se llevaría a las menores y que se cuidara, porque ya sabía que estaba aquí (San José del Cabo).

Ella se manifiesta preocupada y desesperada, ya que desde el pasado jueves no tiene contacto con sus hijas, temiendo que sean secuestradas y llevadas a otro estado, inclusive en el país norte americano.

“Que me ayude la ley vicaría, porque esto no se hace y no es posible que me están dañando emocionalmente, ya no puedo con esta situación, les suplico que me apoyen, que se haga legal, lo que yo quiero es el bienestar de mis hijas, que las autoridades me ayuden a que el juez que dictaminó la guardia y custodia cheque toda esta situación, que lo revisen legalmente quién es la persona competente para poder tener a estas menores, yo las amo sobre todas las cosas y lo único que quiero es estar tranquila”.

Finalmente, y como en un principio lo señaló, solicita el apoyo del gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, procurador de justicia del estado, Daniel de la Rosa Anaya y del presidente del municipio de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, para que la ayuden a que este proceso se lleve legalmente ante los tribunales.