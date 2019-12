Tercera entrega de cenas y paquetes de pañales “Solo por la Gracia de Dios”

Cabo San Lucas.- Por tercer año se realiza la entrega de cenas y paquetes de pañales encabezados por Adriana Cruz Santiago, en el parquecito del Cecyte, beneficiando a más de veinticinco niños.

“Este es el tercer año que se lleva a cabo esta bella labor a lo que llamo “Solo por la Gracia de Dios” esto nace de una idea y un deseo de apoyar a otras familias “.

Para Adriana esta acción señala “Es algo así como lo dice la palabra de Dios “Dar de Gracia lo que recibimos de Gracia “este año fue muy bendecido por mi padre en el cielo y que es Dios”.

“Porque además de que pasaron situaciones en mi vida personal, donde mi decisión era ya no llevar a cabo esta labor, hubo algo que sin duda fue Dios quien me lo permitió , estoy muy agradecida que este año se sumaron nuevos padrinos, así mismo hubo nuevos niños

“El enfoque de estas entregas de cenas es para los niños con capacidades severas, por lo que ver el rostro de las personas beneficiadas y al ver también a las madres, que sepan que no están solas es la idea de esta colecta “.

“El mensaje es llevar esperanza que hay un Dios vivo, que no las dejará solas, porque yo como madre de un joven de casi catorce años, les comparto mi experiencia y fortaleza; que todo lo he encontrado en Jesucristo y esto es lo más valioso de mi parte para cada familia “.

Muchos de los padrinos que hicieron entrega de las cenas y paquetes de pañales, deciden omitir sus nombres, pero todos basados en la confianza que ha inspirado una madre de familia, que ha sacado adelante a su hijo con discapacidad.

Para Adriana hacer el llamado para reunir las cenas, significa “Me siento agradecida, afortunada y bendecida de poder contar con amigos y amigas que gustosamente se suman a dar a las familias que recorren este camino de la discapacidad y en lo que yo pueda servir con gusto estoy a sus órdenes, tratar además de estar más cerca de las mamás para apoyarlas “.

“Agradezco enormemente a cada uno de los padrinos y madrinas que se sumaron y que hacen posible esto, que sin ellos esto no fuese posible es de ustedes y gracias a Dios por sus corazones “.

La entrega de los paquetes se realizó en el parque del Caribe Invi, en donde familias llegaron con sus niños para disfrutar de las golosinas y de pastel que fueron donados para esta ocasión especial, un encuentro lleno de esperanza, de fe y de ese espíritu de ayuda a los menos favorecidos.