Terquedad del Gobierno Federal obligó al veto: PAN BCS

En referencia al paro constitucional que anunció la coalición PAN, PRI y PRD para no impulsar ni respaldar ninguna iniciativa que pretenda reformar la Constitución, Rigoberto Mares, diputado del Congreso de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional destacó que, si bien es una medida drástica, esta se debe a la falta de diálogo, pero sobre todo a la cerrazón que ha mostrado el Gobierno Federal.

“Lo que están buscando pues es precisamente llamar a que los temas no sean abordados solamente desde el punto de vista político, sino que beneficie verdaderamente a la ciudadanía y si no se está dando un dialogo, si no se está abriendo al acuerdo pues ese es el planteamiento que realizan pues ante esta cerrazón del Gobierno Federal, a mí me parece que es una medida ciertamente drástica, pero asumo que se toma en la lógica que se ha vivido en los últimos años”, manifestó.

Ante el cuestionamiento de este medio periodístico de sí respalda la decisión y si considera que es la medida correcta, dijo:

“Yo la respaldo, no se sea la vía correcta, no sé si se hayan agotado ya todos los canales de diálogo o si se hallan ya revisado todas las opciones, pero bueno, yo asumo que, si se está tomando una decisión de ese tipo, es así”.

El diputado Mares aseveró que la situación que vive el país obliga a tomar decisiones fuertes, no obstante, esta medida no aplica en los congresos locales, y particularmente en Baja California Sur, si bien no siempre los legisladores están de acuerdo en todas las propuestas e iniciativas, el diálogo está presente.

“Tenemos diferencias claras de origen, pensamiento, ideológicos, etc., que bueno hacen que no en todo nos podamos poner de acuerdo, pero me parece que ha habido voluntad en la mayoría de los temas”, comentó.

Para concluir destacó que hay temas en los no es posible coincidir y que ni siquiera se intenta el diálogo, pero en lo general han procurado construir por el bien de la población.