Tesla fabrica un respirador con piezas de sus coches

La escasez de respiradores en Estados Unidos es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los hospitales del país. Por este motivo, Tesla quiere aportar una solución. La empresa fabricará respiradores a partir de las piezas de sus coches eléctricos.

Como hiciera Seat en su fábrica de Martorell (España), la compañía estadounidense está desarrollando sus propios ventiladores para paliar la falta de estos en los hospitales más cercanos a las plantas de la marca. De momento, ya han desarrollado un primer prototipo, como muestran en un vídeo publicado en redes sociales.

El equipo de ingenieros de Tesla estaría tratando de usar la mayor cantidad de piezas existentes para acelerar el proceso de diseño y fabricación. Entre estas, el sistema de ventilación, la pantalla central y la computadora de info-entretenimiento del Model 3. Estas formarían parte de este primer modelo, ya probado, pero no listo para entrar en producción.

El 31 de marzo, el director general y fundador de Tesla, Elon Musk, prometió donar sin coste respiradores homologados en Estados Unidos a centros médicos de zonas donde se comercialicen sus vehículos, independientemente del país.

De momento, habría entregado 1.000 ventiladores en California, además de comprar máquinas BiPAP, utilizadas para tratar la apnea del sueño, que estarían siendo distribuidas a distintos hospitales.

Mismamente, según el medio Financial Times, el prototipo de Tesla se parecería a este tipo de aparatos, más que al tipo de respirador que se usa para tratar a los pacientes de COVID-19. No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó este tipo de respiradores como alternativa ante la escasez de los otros por culpa de la expansión del virus.

Estados Unidos es el país con mayor número de contagios. De momento, habría más de 337.000 contagiados y 9.648 fallecidos, la mayoría en Nueva York, ciudad más afectada por el coronavirus.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020