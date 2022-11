Tesla fuera de control mata a dos personas en China

Una falla en el sistema de control automático de un auto Tesla ocasionó en China la muerte de dos personas y lesiones en tres más al perder el control al intentar estacionarse a la orilla de un camino y de la nada acelerar de forma descontrolada.

En la secuencia de videos se puede ver como por al menos 2.6 kilómetros el Tesla modelo Y va aumentando su velocidad mientras intenta sortear a peatones, motociclistas y ciclistas que se encuentra en su camino sin mucho éxito hasta finalmente acabar impactado en un local comercial.

En una entrevista para Bloomberg, la compañía detalló que de acuerdo con los datos recopilados de la computadora del coche, el fallo no se produjo en los frenos, ya que el pedal no fue pisado antes de que se diera el primer choque, incluso en los videos no se observa que se enciendan las luces de frenos.

Al menos 2 muertos y 3 heridos en #Guandong, #China, luego que un vehículo #Tesla arrancara de manera automática e inexplicable, a toda velocidad al intentar estacionarse.

La secuencia fue captada por varias cámaras de seguridad. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/dYKwwxy3re — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 15, 2022

Asimismo, la empresa propiedad de Elon Musk aseguró en un comunicado que cooperará con las autoridades para determinar cuál o cuáles fueron las causas del incidente.

Asimismo, este medio recopiló el comentario de una persona que dijo ser familiar del dueño del vehículo, en el que indica que su propietario no pudo controlar el vehículo durante el periodo de tiempo en el que se dio el incidente y con anterioridad se había quejado con la empresa de que su vehículo tenía un problema con los frenos.

Autoridades locales han informado que se encuentran investigando el caso y no descartan que el fallo de los frenos pueda ser la causa del incidente, ya que además en el video se pueden observar varios giros bruscos que se cree fueron realizados por el conductor a fin de evitar los obstáculos en el camino.

Este incidente se une al centenar de quejas levantadas por usuarios de la marca que también se han quejado de problemas en el sistema de control automático.