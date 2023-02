¿Por fin hay acuerdo entre Tesla y AMLO? Habrá planta en México

Este lunes Elon Musk y el presidente Andrés Manuel López Obrador podrían haber llegado a un acuerdo para la construcción de la una planta de armado de autos Tesla en México, esto de acuerdo con información publicada por el diario El País.

Fuentes cercanas al medio, habrían afirmado que, tras sostener una llamada entre el magnate y Obrador, estos habrían acordado edificar una planta de estos autos eléctricos, sin embargo, detalles como la ubicación, costo de inversión podrían ser revelados en el Investor Day de Tesla esta semana.

