Thalía reacciona a recomendaciones de AMLO contra coronavirus

Foto: Milenio

Espectáculos (Milenio).- Thalía reaccionó a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por medio de un video dijo a los mexicanos que pueden salir a las calles, pues aún nos encontramos en la Fase 1 del combate contra la propagación del coronavirus Covid-19. A través de sus redes sociales, la intérprete se mostró desconcertada y dijo no dar crédito de aquellas personas que, tras las recomendaciones de los expertos, aún “no lo entienden y no lo toman en serio”.

“No, mis amores, no esta bien congregarnos, no está bien agruparnos, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos”, expresa Thalía en un video en el que, a su vez, muestra las declaraciones del mandatario mexicano. “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase”, explicaba López Obrador en un video publicado ayer en sus redes sociales. “Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular”.

Ante los dichos del Presidente, Thalía decidió publicar su opinión en Twitter. “¿Por qué no debemos salir?, porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles; entonces se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las personas embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general”, dijo la cantante.

“No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio”, finalizó.