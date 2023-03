¿También Thalía se divorcia? Aseguran que su matrimonio con Tommy Mottola terminó

Las especulaciones sobre la presunta separación de Thalía y Tommy Mottola no han dejado de inundar las redes sociales, y es que desde hace tiempo, ya se hablaba que este matrimonio no era, precisamente, el mejor de todos, sin embargo, la noticia de que la cantante ya tramitó su divorcio podría ser una de las más impactantes de ser cierta.

El rumor surgió a raíz de las declaraciones hechas por los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain durante un programa de espectáculos, quienes aseguraron que la cantante ya firmó los papeles de divorcio desde hace tiempo, solo que habrá que esperar a que lo anuncie de manera oficial. Asimismo, Ceriani alimentó aún más la llama al contar que, supuestamente, una de las empleadas domésticas de la pareja les reveló que ya no dormían juntos.

El conductor mencionó que los divorcios se pueden ocultar cuando hay mucho dinero de por medio, por lo que al ser una de las parejas más herméticas, a su consideración, pudieron haberse divorciado desde hace años y hacerle creer a todos que aún seguían juntos. No obstante, refirió que al final todo sale a la luz.

Según los conductores, las presuntas pruebas serían el hecho de que la intérprete de “Amor a la mexicana” ya no vive en la misma casa con Mottola, además de que ultimamanente no se les ha visto viajar juntos. Asimismo, dijeron que la madre de la cantante tiene tanto poder en la vida de su hija que incluso ella fue la que planteó desde un inicio como sería el matrimonio de su hija y su proceso de divorcio, asegurando que uno de los acuerdos fue que la pareja no dormiría junta nunca, salvo para tener relaciones sexuales.

Sin embargo, tras las declaraciones realizadas por estos conductores de espectáculos los fanáticos de la cantante comenzaron a sospechar aún más sobre la veracidad de esta información, debido a las publicaciones que ha realizado en sus redes sociales en las que de manera indirecta anuncia su estado civil.

“Estado civil: me voy a poner a fumar para no verte más”, fue la publicación que realizó.

Si bien se trata sobre la letra de una canción, lo cierto es que, precisamente, el tema habla de una ruptura, razón por la que muchos consideran que no se trata de una coincidencia, ya que mientras existen fuertes rumores sobre su separación, decida lanzar un tema de desamor. Algunos incluso piensan que muy al estilo de Shakira confirmará los rumores.