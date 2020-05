“The Forever Purge” pospone estreno de manera indefinida

(Notimex).- La película dirigida por Everrado Valero The Forever Purge que originalmente se estrenaría en julio próximo pospuso su lanzamiento de manera indefinida ante la pandemia por el COVID-19 y el consecuente confinamiento de acuerdo con informaicón de Variety.

The forever Purge es la quinta película de género de terror de la franquicia, y está protagonizada por los actores mexicanos Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, así como Gregory Zaragoza, Will Patton, Cassidy Freemnan.

La primera película de The purge fue lanzada en el 2013, en 2014 fue estrenada la segunda parte, The Purge: Anarchy; dos años más tarde, The Purge: Election Year, en la cual regreso el actor Frank Grillo y el penúltimo lanzamiento fue 12 horas para sobrevivir: el inicio, lanzada en 2018. La quinta entrega supone el final de la franquicia.