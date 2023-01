Thomas Bangalter regresa a la música pero sin Daft Punk

Thomas Bangalter regresa a la música, pero esta vez sin Daft Punk. Resulta que el DJ y productor francés prepara un disco en solitario llamado “Mythologies”, el cual se estrenará el próximo 7 de abril en plataformas digitales.

La noticia fue confirmada por Warner Music en su cuenta de Twitter, a través de una publicación en la que explicó que esta es la primera obra para orquesta en la que el cofundador del dueto de música electrónica ha trabajado.

Asimismo, de acuerdo con la revista Rolling Stone, este nuevo material tendrá una duración de 90 minutos y será un homenaje a la música barroca y al minimalismo estadounidense.

Lo increíble de todo esto es que, por primera vez, en más de veinte años de trayectoria, Bangalter le dirá adiós al casco de robot que tanto lo caracterizó en el dueto francés junto a su excompañero Guy-Manuel de Homem-Christo.

Se dice que este proyecto en realidad estaba pensado para una puesta en escena teatral, ya que Bangalter recibió una invitación por parte del bailarín de ballet y coreógrafo Angelin Preljocaj, para trabajar en la musicalización de una de sus obras junto a la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania, que está dirigida por Romain Duman.

Coming this April 🎶 Mythologies is Thomas Bangalter’s first opus for orchestra, through which the co-founder of Daft Punk reinvents his relationship to composition.

Pre-order and learn more here: https://t.co/VJwDLXzoKt pic.twitter.com/0sxH4N3vwP

— Warner Classics & Erato (@WarnerClassics) January 24, 2023