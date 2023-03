Thomas Tuchel quiere dirigir al Real Madrid

El director técnico alemán, Thomas Tuchel, estaría deseoso de llegar al banquillo del Real Madrid y por ende ya se prepara para cuando llegue ese momento.

Diversos reportes de medios internacionales señalan que el exestratega del Chelsea y campeón de la Champions League con los “Blues”, estaría aprendiendo a hablar español para poder ocupar la dirección técnica de los merengues ante una hipotética salida de Carlo Ancelotti.

Estos rumores aumentaron luego de que Thomas Tuchel apareciera en el documental “Real Madrid: Hasta el final”, en el que se cuenta el camino que los merengues tuvieron que pasar para poder levantar su decimocuarta orejona.

Thomas Tuchel was recently featured in Apple TV’s new documentary: “Real Madrid: Until The End” — where he spoke about the UCL Quarter Final tie between Chelsea and Real Madrid last season. pic.twitter.com/a77tDFlnZ9

— Tuchel Cam (@TuchelCam) March 10, 2023