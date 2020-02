Tía del asesino de Fátima revela motivos sobre la muerte de la pequeña

El pasado 15 de febrero, Mario y Giovana llegaron a un cuarto ubicado en el Ejido Tlazala en el municipio de Isidro Fabela en el Estado de México para esconderse luego de haber asesinado a la niña Fátima.

Irma Reyes Castañeda, tía de Mario, narró que el pasado sábado llegó la pareja después de 16 años de no verlos, le preguntaron donde podían rentar un cuarto. La tía les ofreció uno que se encontraba vacío desde hace dos años.

Este miércoles por la mañana cuando la tía veía la televisión se dio cuenta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscaba a sus familiares por la muerte de la niña Fátima. La tía se acercó con Mario y Giovana para cuestionarlos sobre lo sucedido.

Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños, ósea no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron ‘queremos hablar con ustedes’ y fue cuando subieron”, dijo Irma Reyes Castañeda, tía de Mario.