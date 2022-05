Tianguis deja sin área verde a vecinos de El Rosarito

Roberto Tamayo, residente de la colonia El Rosarito desde hace casi 30 años, se acercó a las cámaras de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos a fin de hacerse escuchar por las autoridades municipales, pues informó que se les prometió un parque justo donde hoy está asentado el Tianguis Pablo L. Martínez y exigen que se les cumpla.

Aunado a ello, expuso que el sitio siempre tiene mucha basura, así como malos olores, pues afirma, los tianguistas al no tener sanitario en la redonda hacen sus necesidades por los rincones.

El señor Tamayo manifestó que a la fecha la zona está cercada, sin embargo, ignora si compraron el terreno o simplemente se adueñaron de él y dijo.

“El detalle está en que, no se vale que nosotros hemos estado peleando para que hagan un parque para los niños y ellos se quieran adueñar de un lugar que no es de ellos o no se a quien le compraron, no creo que el gobierno venda áreas verdes, se supone que áreas verdes no tienen por qué venderlos”.