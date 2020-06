Tiempo compartido listo en cuanto se permita activación: Olivares

Cabo San Lucas.- El segmento de tiempo compartido ya está listo con los protocolos activados, cumpliendo, y contemplando el punto limpio, para una vez que lo determinen las autoridades sanitarias reiniciar actividades en el destino turístico de Los Cabos.

“Estamos en sus marcas, listos para iniciar cuando así nos lo hagan saber las autoridades sanitarias, cumpliendo con todas las medidas para brindar seguridad y tranquilidad a los visitantes”, puntualizó Javier Olivares Velásquez, presidente ejecutivo de Asudestico.

“Este es un sector que es imprescindible para la gente que forma parte de este destino turístico que ya tiene el hábito de salir de vacaciones, por ello no nos va a parar ninguna enfermedad o virus o lo que sea, la gente va a seguir viajando”, recalcó.

Dijo que no van a abrir todos los centros de hospedaje de este segmento, estiman que un 75 por ciento estarían en condiciones de reiniciar operaciones en cuanto den el banderazo para reiniciar actividades.

“En qué porcentaje, van a llegar los turistas, en la medida en que se reabra el destino turístico porque muchos no han cancelado su visita a Los Cabos, la han pospuesto y no vienen los huéspedes porque no estamos abiertos”, subrayó.

Enfatizó que si “estuviera abierto el destino ya tendríamos gente, se han estado cambiando las fechas de reservaciones porque la autoridad todavía no da el banderazo de reiniciar actividades en el sector turístico.

“No podemos iniciar hasta que las autoridades sanitarias lo consideren conveniente, si estuviéramos en contingencia por otra causa como algún fenómeno meteorológico, ya hubiéramos iniciado, pero esto es algo que nunca habíamos vivido y se abrirá en cuanto lo indiquen las autoridades de salud”, reiteró.

Indicó que han estado postergando las reservaciones a los turistas, pero seguramente se tendrán los primeros huéspedes en cualquier momento una vez que se indique que se reinicien las actividades.

Cabe hacer mención que el segmento del tiempo compartido tiene en Los Cabos poco más de 8 mil llaves hoteleras de un promedio de 20 mil llaves en el destino turístico.

Fotos: Julio Parra