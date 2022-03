Da la impresión, al ver las noticias, que el mundo está viviendo tiempos de indefensión: no hay quien defienda a los civiles ucranianos de la barbarie. Gente común, del pueblo, ciudadanos como usted o yo, que deben abandonar sus hogares, sus cosas, sus trabajos, su rutina, ante la invasión de una súper potencia que pone en grave riesgo sus vidas. En México no hubo quien defendiera a muchas víctimas brutalmente golpeadas en la tragedia del Corregidora. No hay quien defienda al ciudadano de los abusos de la autoridad. Y parece no haber quien defienda a los periodistas de los ataques en los que se solaza el Jefe del Estado mexicano quien usa diariamente todo su poder para denostar a todo aquel que discrepe de su gobierno.

Por eso es relevante y alentadora la iniciativa del Parlamento Europeo que, escandalizado por la constante agresión que, desde las esferas del poder, y en carne propia sufren los periodistas de México, ha emitido un extrañamiento al gobierno de nuestro país pidiéndole que le baje de intensidad a sus ataques. La resolución fue aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones,

“México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra (…) desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, según fuentes oficiales, al menos 47 periodistas han sido asesinados. A ello se suma un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes”.

El Parlamento Europeo «observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor». Y alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.

Los eurodiputados advierten que «la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes» y pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que estigmatice a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y también a los defensores de los derechos humanos. A este respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país.

Sin duda el presidente de México desestimará este exhorto y, como es su costumbre, aducirá supuestas injerencias externas e intervencionismo basado en intereses creados para dañar a “su movimiento”.

El hecho es que ante los cada vez más frecuentes asesinatos de periodistas en el país, López Obrador debería abstenerse de echar más leña al fuego atacando a los periodistas. Ojalá esa vehemencia la utilizara para atacar los graves problemas que sufre el país.

Caza de Citas

En el Día Internacional de la Mujer

“Ese es el edificio de Milenio y ellos pidieron que se les protegiera y desde ahí está ella (la periodista Azucena Uresti) transmitiendo (…) es una falta de rigor periodístico. Están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Son medios de la oligarquía para decirlo con claridad”.

–Monotemático presidente Andrés Manuel López Obrador, en su enésima diatriba contra algún medio en general o algún(a) periodista en particular, acusando a aquellos que difieren de su visión, de servir a grupos de interés o de que protegen la corrupción (¡).

Otra Víctima

“Creo que en este asunto estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal (o sea, él), porque está atentando contra intereses espurios de grupos que estamos investigando, que estamos llevando a proceso a los que hemos logrado mantener en la cárcel y que los tiene indignados”

–Atribulado Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al referirse a la filtración de grabaciones donde se evidencia su abuso de poder, tráfico de influencias, conflicto de interés e intromisión en el desempeño de otro Poder de la Unión, el Judicial, al asegurar en una llamada telefónica que ya llegó a un acuerdo con los ministros que le dan seguimiento al caso de la muerte de su hermano, donde acusó a su excuñada y a su sobrina de homicidio por omisión “ya que no lo cuidaron adecuadamente cuando estaba enfermo”.

La Policía Siempre en Vigilia

“Las grabaciones son reales eh, y eso ni yo ni nadie lo puede negar”.

–Alejandro Gertz Manero.