Tiene Los Cabos gran potencial para el turismo del bienestar, revela especialista Adriana Azuara

San José del Cabo.- Los Cabos tiene todo el potencial para fortalecer el segmento del turismo de bienestar que está muy de moda y que es una industria que representa 2.5 billones de dólares a nivel mundial, es una división específica del turismo global, definida por el objetivo común de comercializar los activos y actividades naturales, de contagiar al viajero con una mentalidad de bienestar.

Así lo dio a conocer Adriana Azuara, experta en la industria del bienestar, CEO de Agave Spa y All4 Spas, elemento clave en la industria de los SPA en México, quien disertó conferencia a la industria de reuniones de Los Cabos, evento convocado por Lucero López, directora de proyectos estratégicos del World Meetings Forum.

Reveló que el turismo wellness, de equilibrio saludable que lleva a un bienestar general, ha sido el de mayor crecimiento en los últimos años y se pronostica que alcanzará los 920 mil millones de dólares para el 2022. El turista está buscando lugares emocionalmente seguros, dónde encontrar tradiciones y productos locales, lugares para relajarse, así como programas de bienestar integral pero con un toque de lujo, tras reiterar que Los Cabos tiene todo para este turismo.

“Nosotros ya tenemos en Los Cabos el programa de meditación con ballenas, podemos tener tantas actividades y una de las tendencias a nivel mundial, el bienestar mental, todas actividades relacionadas del estar bien de la salud mental, porque el estrés y la salud mental nos están comiendo; la gente llega agotada, los spa son el corazón de la tendencia, pero no olvidemos todos los activos naturales que se tienen alrededor, los baños de naturaleza, baños de desierto, tendencia a la tierra, quitarte los zapatos y hacer contacto con la tierra”.

Dijo que por investigaciones científicas, el 75 por ciento de la población del mundo vive inflamada y con dolores crónicos, si a diario alguien se quita los zapatos y se queda con los pies descalzos en la tierra, por media hora, lograr hasta en un 30 por ciento desinflamar su cuerpo.

“Hay que caminar, moverse, bailar si no te gusta el ejercicio, nos come el trabajo, nos come nuestra vida y no dormimos, la falta de sueño, el 45% de las personas no duermen bien, se nos ha olvidado que trae consecuencias, está muy ligado al cáncer, enfermedades cardíacas, al estrés, a las enfermedades mentales. Qué vamos a hacer, no estamos durmiendo, comiendo bien, la prisa nos come, ustedes viven en un paraíso, qué decir de quienes vivimos en la Ciudad de México”, planteó.

Si bien citó, el wellness es un segmento de lujo, pero se está volviendo accesible a todos, la industria del bienestar ha crecido un 74 por ciento los últimos años; además, el turista del bienestar gasta 130 por ciento más que el promedio y los Cabos tiene todo para potencializar esta industria turística, refirió.

Hay infinidad de actividades para el turismo wellness, desde baños de estrellas, baños con el paisaje desértico, visitas a la Sierra de La Laguna, visitas a playas, clases de baile, todo eso es bienestar.

Además comentó que los nuevos millennials, la población más grande que se viene a los siguientes años, arriba de 40 o 50 años, son viajeros que están buscando experiencias más profundas y en ambientes seguros.

“Toda esta industria que tenemos en Los Cabos, siempre se ha identificado por ser una industria donde tenemos un turismo muy diferente al resto de La República, creo que somos muy especiales; nuestros visitantes están buscando lo que es el turismo de bienestar, están buscando experiencias más profundas y significativas en ambientes emocionalmente seguros; quieren estar donde se sientan bien, en la playa tomándose un mezcal, pero también busca donde se sienta feliz, comer un plato de pepinos, zanahorias. Se trata de dar opciones, de hacer algo diferente que haga que todos nos mejoremos y estar mejor con nuestro cuerpo y nuestra mente”, concluyó la experta en el turismo wellness.