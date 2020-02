Tiene más de un año que no sesiona Comisión del Agua Potable y hay un sinfín de quejas ciudadanas: Irene Román

Cabo San Lucas.- Irene Román, primera regidora del Municipio de Los Cabos, dio a conocer que la situación de desabasto de agua potable en la región es un tema sensible y que duele a la población, por lo que se requiere toda la atención, sin embargo ese asunto así como lo relacionado a la denuncia del supuesto huachicoleo de agua en Los Cangrejos por parte de particulares se encuentra en el aire, debido a que el presidente de la Comisión del Agua Potable, Christian Agúndez, tiene más de un año que no convoca a sesión, cuando hay un sinfín de quejas ciudadanas que resolver.

Después de la denuncia que recibiera CPS Noticias y evidenciara el supuesto robo de agua potable y su comercialización de manera privada, autoridades del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento procedieron ante el caso, así que se cuestionó a la integrante de la Comisión del Agua Potable del Cabildo de Los Cabos el seguimiento a este asunto.

Señaló que la denuncia se hizo del dominio público, por lo que se formalizó la inconformidad, así que integrantes de la Comisión del Agua en este caso el regidor Belmar Pimentel e Irene Román, hicieron llegar un escrito al presidente de la Comisión para convocar a una reunión.

“Tenemos desde el año pasado que no sesionamos como comisión, solamente han sido tres sesiones que se han llevado a cabo en esta administración y en la que recientemente Pimentel y una servidora propusimos una reunión y en la que el presidente de la Comisión, Christian Agúndez se disculpó a nombre de todo el Cabildo para no llevar a cabo la reunión”.

Puntualizó que regidores que forman parte de la Comisión del Agua Potable, insistieron en que se tienen que atender no sólo el tema del supuesto robo de agua potable, sino otros asuntos de interés, como lo relacionado al desabasto de agua, así como la infinidad de quejas ciudadanas.

Exhortó a Christian Agúndez a que responda el oficio para acordar las mesas de trabajo y dar atención a los temas sensibles de Los Cabos como es el agua potable, ya que estas situaciones no pueden quedar en el aire.