Influencer lanza convocatoria “Un día sin migrantes” en EEUU

El influencer uruguayo, Carlos Eduardo Espina, lanzó la convocatoria a través de redes sociales “Un día sin migrantes”, en la cual como medio de protesta, invita a los latinos residentes en Estados Unidos, a evitar cualquier actividad social o laboral y reunirse en distintos puntos del país, con el objetivo de exigir una reforma migratoria.

El joven latino de 23 años, es un famoso tiktoker que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores y ha utilizado dicha plataforma para hablar de temas de interés para latinos, sobre migración. Actualmente estudia leyes en la Universidad de Nevada en Las Vegas, es hijo de una madre mexicana y un padre uruguayo.

Una de las principales razones que lo ha impulsado a crear este tipo de movimientos y hablar en su cuenta sobre estos temas, es debido a que desde muy chico, ha presenciado el tema de migración con su propia familia y amigos cercanos, pues desde muy chico, uno de sus padres fue deportado del país.

Por lo que ha mostrado un gran interés en buscar apoyo para los latinos en Estados Unidos, ha utilizando su cuenta y su número de seguidores para buscar apoyo para esta comunidad.

Para organizar el movimiento creó un grupo en Facebook, al cuál se han unido más de 80.000 migrantes, y tendrá fecha para el 14 de febrero, en donde se buscará presionar al Congreso de Estados Unidos, para que apruebe una reforma migratoria.

El joven argumenta que el tema de las reformas para migrantes fue una de las promesas de campaña de Joe Biden y que en la actualidad se está dejando a un lado. Por lo que advierte que dicha protesta no terminará el 14 de febrero, sino que iniciará ese día, a través de marchas y protestas pacíficas.

En la solicitud pide no ir a trabajar, no asistir a la escuela y no comprar, por lo que en su lugar pide que la comunidad latina salga a las calles a protestar para exigir una reforma migratoria. El tiktoker dijo que acudiría a las protestas el lunes, frente a la Casa Blanca en Washington.

En todo Estados Unidos, no vamos a ir a trabajar. No vamos a ir a la escuela. No vamos a gastar. Vamos a salir a las calles pacíficamente para alzar nuestras voces y demostrar una vez más nuestro valor y poder.

80.000 immigrants have now joined the facebook group to help organize A Day Without Immigrants.

Hundreds of thousands have pledged to not work on Valentines Day.

Marches also being planned around the country.

All this in 10 days… 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/OVS8AViLd0

— Carlos Eduardo Espina (@cespina1998) February 10, 2022