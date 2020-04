Tiran camilleros a paciente de covid; Zoé los justifica

Este tipo de situaciones no debería prestarse a ser un tema de burlas y llamó a no reírse del trabajo de los camilleros: Director del IMSS

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, pidió a la opinión pública no hacer escarnio de los camilleros a quienes se les cayó un paciente con COVID-19 en Tuxpan, Michoacán.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que la persona se encuentra bien y que se trató de un error humano del personal de la institución.

Si no estaba muerto, ya lo mataron. Si estaba muerto, porqué no está en bolsa para cadaver. ¿Porque no va sujeto con cinturón, no tiene la camilla? ¿Eran camilleros?

Para eso sirve a CAPACITACIÓN @zoerobledo Que fuera tu madre!!! @HLGatell imperdonable. @Tu_IMSS pic.twitter.com/ChoSfX1tvg

— iRina (@ElVido7) April 23, 2020