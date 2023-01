El tiro deportivo se declara listo para los estatales CONADE

El coordinador del selectivo de tiro deportivo Flavio Márquez se declaró listo para los juegos estatales con un grupo conformado por 16 jóvenes los cuales participarán en las siguientes categorías: 2009 tres participantes, 2008 tres participantes en varonil; 2007 tres chicas y un joven, un chico participará en pistola solamente, 2005 tres chicas quienes nos representarán en los juegos.

Actualmente se cuenta con tres entrenadores quienes tienen prácticas de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas, con dos turnos en Cabo San Lucas por el poco espacio con el que cuentan para entrenar, pero continúan trabajando duro para mantener las marcas que se dieron en el municipal.

“Estamos listos, esperamos buenos resultados con estos muchachos ojalá que no nos fallen los nervios a la mera hora. Siempre se ha hecho en La Paz y en esta ocasión, por parte del INSUDE (Instituto Sudcaliforniano del Deporte) hay una plática ahí que se pueda recibir aquí en Los cabos, y nuestro director está viendo la manera de que se pueda hacer aquí, sino, pues como en otras ocasiones tendremos que trasladarnos a La Paz, no tengo bien el dato pero anteriormente solo había tres participantes en La Paz y me parece que sólo son esos tres muchachos por eso sería mejor hacerlo aquí en Los Cabos.