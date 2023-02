Se registra tiroteo en la Universidad de Michigan, se presume hay varios fallecidos

Al menos una persona falleció y 14 más resultaron lesionadas luego de que esta noche se registrara un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos.

Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar en el que se presume también hay personas fallecidas.

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, escribió en su cuenta de Twitter sobre este hecho y detalló que mantendrán actualizando a la sociedad.

“He sido informado sobre el tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. La Policía del Estado de Michigan junto con @msupolice, la policía local y los socorristas están en el terreno.”

I’ve been briefed on the shooting at Michigan State University. The Michigan State Police along with @msupolice, local law enforcement and first responders are on the ground. Let’s wrap our arms around the Spartan community tonight. We will keep everyone updated as we learn more.

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) February 14, 2023