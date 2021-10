"Todas las colonias del municipio contarán con agua”: Milena Quiroga

Con la finalidad de resolver la distribución del agua en el municipio de La Paz, la Presidenta Municipal, Milena Quiroga Romero encabezó la primera mesa del agua en el Organismo Operador Municipal, con lo que se implementan los planes de acción para atender la demanda del servicio por parte de la ciudadanía paceña.

Señaló “propusimos un calendario para dotar de agua, ya no se permitirá que se suministre el vital líquido en horarios no hábiles, es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir, se hará una modificación en los horarios de distribución, ya que se pretende que todas las colonias cuenten con el servicio”.

Indicó que el tema del agua es un tema bastante complejo, ya que no sólo tiene que ver con la red de distribución, se deben establecer los indicadores a los cuales se les estará dando seguimiento todos los días.

Otro aspecto importante es conocer la cantidad de agua que está saliendo de los pozos, con lo que se podrá establecer una mejor distribución en los diferentes sectores de nuestro municipio.

Será analizado el tema del cobro de tarifas, así como las mejoras en la lectura de los medidores, que la mayoría de las ocasiones no se realiza correctamente, debido a que los domicilios no cuentan con uno o ya no funcionan correctamente.

Destacó la importancia de la dotación de agua en la zona Centro, que requiere una importante inversión en su red de distribución, la cual se busca solventar con tandeos más frecuentes, para que no falte el servicio.