Todo lo que ocurrió en la entrega del Balón de Oro 2021

Sin duda, el fútbol soccer es uno de los deportes más jugados y vistos en todo el mundo. Al año, cientos de niños y niñas son inspirados por sus ídolos y sueñan con algún día jugar en las canchas de los clubes más reconocidos. Uno de esos sueños cumplidos, el día de hoy, tiene nombre y se llama Lionel Andrés Messi Cuccittini, “Leo Messi”, máximo ganador del Balón de Oro, obtuvo la distinción por séptima vez.

El futbolista argentino, de 34 años, fue uno de los 30 candidatos para recibir el Balón de Oro. El año pasado no hubo entrega del premio, por lo que Lionel mencionó en su discurso que deberían darle a Robert Lewandowski el premio a mejor jugador del 2020, del que fue acreedor, pero no hubo ceremonia.

¡Atención! Lionel Messi gana el #BalónDeOro 2021 y en su discurso reconoce a Lewandowski y pide que le den uno al polaco. #BalónDeOroXAzteca #ElReyDelMundo 👑⚽ 🔴 EN VIVO: https://t.co/lSLCStsZUe pic.twitter.com/rZksOiH96g — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 29, 2021

Este año, Messi renunció al equipo con el que estuvo ligado más de 20 años, El Barcelona. Tras un año atropellado, y después de muchas negociaciones, el futbolista dejó al equipo para incorporarse a las filas del Paris Saint-Germain de Francia, como delantero.

Sin duda, este año para Lionel Messi fue uno de los mejores. Levantó la Copa América, con Argentina, y logró su primer título FIFA con su país. Agregando el Séptimo Balón de Oro a su carrera, con 613 puntos; le siguió Lewandowski, con 580; Jorginho, con 460; mientras que Benzema quedó en 4, con 239 puntos.

Otro nombre destacado, pero que también quedó fuera de la disputa del Balón de Oro, fue Cristiano Ronaldo, con 186 puntos.

Pero los rumores y chismes por su ausencia no se dieron a esperar. La revista France Football, encargada de dar el Balón de Oro a los jugadores, comentó a través de de su redactor, Pascal Ferré, que Ronaldo espera retirarse del balompié con más Balones que Messi, afirmando:

“Cristiano solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi, y lo sé, porque me lo ha dicho”.

Ronaldo expresó su sentir sobre esta información. Fue a través de sus redes sociales que respondió el mensaje:

“El desenlace de hoy explica por qué las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando afirmó que le confiaba que mi única ambición era terminar mi carrera con más Balones de Oro que Lionel Messi. Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir”. Mi mayor ambición es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol”.

Tampoco faltaron las sorpresas en la ceremonia de premiación. A la alfombra roja llegó una de las parejas más mediáticas del momento: Zendaya y Tom Holland; lugar donde se encontraban los periodistas deportivos, recibiendo a los galardonados y narrando lo que ocurría antes de entrar al recinto.

Los cronistas Argentinos de ESPN protagonizaron uno de los momentos más graciosos, debido a su desconocimiento de estas dos celebridades. Al momento de caminar por la alfombra, los confundieron con la cantante Dua Lipa y con el que “tiene la cara de Harry Potter”. Ante el bochornoso asunto y el desconocimiento, los fans de los protagonistas de Spider Man: No Way Home no tuvieron otro remedio que burlarse.

“dua lipa es no se quien es, ahí viene uno con cara de harry poter” El periodismo argentino es el mejor del mundo jsjsjs pic.twitter.com/r91GRYOLfb — ElBuni (@therealbuni) November 29, 2021

Por si fuera poco, también en la gala hubo otra confusión. Antes de la entrega de los Balones de Oro, salió por la puerta el dúo francés, Daft Punk, con sus inconfundibles trajes y cascos.

Todos pensábamos que a lo mejor anunciaban su regreso, pues en 2021 se separaron; pero al quitarse el casco, todos descubrimos que no se trataba de Daft Punk, sino de Fernando Alonso y Esteban Ocon, pilotos de la Fórmula 1, que iban en representación de la escudería, para llevar con sus manos el Balón de Oro 2021.

The Ballon d’Or trophees are brought by Fernando Alonso and Esteban Ocon from @AlpineF1Team! 🧭 48°51’27.3″N 2°20’49.4″E

📍Theatre du Châtelet

🔸@alpinecarsFR pic.twitter.com/u7IPR0koi5 — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Ganadores del Balón de Oro 2021

Lionel Messi

El argentino ganó su séptimo Balón de Oro masculino, el premio más prestigioso que un jugador puede ganar.

Alexia Putellas

Ganadora del Balón de Oro femenino

Robert Lewandowski

Reconocido como el mejor goleador.

Gianluigi Donnarumma

Ganador del Premio Yashin, que reconoce al mejor portero del mundo en un año natural, según la revista France Football.

Pedri

Galardonado con el Premio Kopa, entregado por la revista deportiva francesa France Football al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo.

Chelsea

Premio al mejor equipo.