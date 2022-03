20 pesos de contexto: Todo sobre la edición 2022 de los Óscar

¿La Ceremonia de los Oscar es este domingo y no has preparado nada? No sé si se deba al regreso paulatino a las actividades presenciales, lo que nos ha mantenido con la cabeza en otro lado; o, tal vez, la molestia que generó que de las 23 categorías de la edición 2022, 8 no serán televisadas y quedarán fuera de la transmisión.

¿Será? Lo que sí parece un hecho es que pocos se acuerdan qué fue de lo mejor del cine, es decir, de las películas estrenadas entre enero y diciembre de 2021… Bueno, pues la ceremonia 2022 será este domingo. Si se te pasó el itinerario, y no sabes cuándo ni dónde verla, no te preocupes; por acá te echamos la mano y te compartimos todo lo que tienes que saber sobre la edición 94a (nonagésima cuarta) entrega.

Ceremonia

Los premios de la Academia 2021 se llevarán a cabo mañana domingo 27 de marzo, en Los Ángeles, California, en el Dolby Theatre, casa de los Oscar. La gala y la famosa alfombra roja, donde veremos desfilar a todos los nominados a la estatuilla, comenzará desde las 4:30 (hora del centro de país). Si tienes cable podrás ver la transmisión en tiempo real a través del canal TNT, o por televisión local en el canal 7.

Esta ceremonia será diferente. Después de la pandemia y el regreso a las actividades y eventos públicos, los Oscar parecen aventar la casa por la ventana. En esta ocasión se contará con artistas y músicos destacados que presentarán las diferentes categorías y entregarán el Oscar; entre los más famosos, podremos ver a: Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock, Yuh-Jung Youn, Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek y Uma Thurman.

También la Academia anunció que Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Lupita Nyong’o, Naomi Scott, Wesley Snipes y John Travolta serán parte de los presentadores de las categorías de la ceremonia y muchos nombres más, porque la lista sigue.

Otra de las curiosidades de la gala será que por primera vez habrá mujeres como presentadoras de la gala. El trío dinamita, que le pondrá un toco humor, lo integran las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. A través de un video, publicado en la televisora ABC, las mujeres argumentaron que lo harán “mejor que otros conductores”.

De los momentos preferidos del público, siempre son las presentaciones musicales. En esta ocasión los espectadores podremos disfrutar de las presentaciones de Beyoncé, Billie Eilish y FINNEAS, Sebastián Yatra y Reba McEntire.

Así que ya lo sabes, la ceremonia 2022 promete. Comenta en nuestras redes sociales qué película crees que se llevará la estatuilla a mejor película.

Por acá te dejamos la lista con los nominados para que vayas haciendo tus apuestas. Recuerda que en Tribuna te tendremos a los ganadores, para que estés bien informado y el lunes puedas platicar con tus amistades.

