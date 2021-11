Todo un reto encabezar los esfuerzos del XIV Ayuntamiento: Leggs

A 56 días del inicio del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, CPS Noticias platicó en exclusiva con el presidente municipal, Oscar Leggs sobre cómo ha sido estar al frente del gobierno municipal y a su vez nos dio la primicia de que el Centro de Convenciones se convertirá en oficinas de gobierno.

En una amena charla y desde su despacho el Alcalde destacó que encabezar los esfuerzos de la presente administración ha sido un enorme reto y una gran satisfacción puesto que desde hace mucho tiempo ha querido ayudar a Los Cabos y a su gente lo que no había podido hacer por jerarquía y protocolos.

Manifestó que más allá de la jerarquía no encuentra diferencia entre encabezar la delegación y la presidencia municipal pues a los ciudadanos se les tiene que atender desde la trinchera que sea, ya que estar en un cargo público implica tener los pies bien puestos sobre la tierra para poder servir al pueblo y no a los intereses personales y eso es algo que ha dejado en claro a todos sus funcionarios.

“Si no entendemos que llegamos para servir y no para hacer grupos y cada quien, con su cuota de poder, eso no funciona, aquí tenemos que llegar a trabajar y el que no lo entienda así pues ni modo, va a tener que dejar su espacio para quien, si trabaje por la gente, porque a eso nos debemos, la gente voto para que nosotros representemos el cambio verdadero y que se note y no de palabras si no de hechos”, recalcó.