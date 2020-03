“Todos los días vamos mujeres y hombres juntos, el tema es no detenernos y crecer” Alcaldesa

Los Cabos..– A fin de dar a conocer la postura institucional, así como la opinión que le merece de manera particular, la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, dejó en claro que le urge a México tener ideales, compromisos y sobre todo, mujeres unidas, ya que el tema sororidad es más allá de un slogan, es trabajar juntas y construir.

“Creo que hay muchas mujeres que han dado su vida y que en la lucha, han pedido que las mujeres no se detengan, que sigan adelante. Asimismo, también hay muchos hombres dispuestos a ayudar y son la gran mayoría, así que con todos ellos vamos a ir juntos este día 8 de marzo, el día 9 y todos los días, el tema es no detenernos y crecer”, destacó.

De igual forma, Castro Guzmán explicó que las mujeres necesitan actuar juntas, reunirse y organizarse. “Necesitamos entender que sororidad es apoyo mutuo, estar contigo, estar en la lucha y en movimiento, porque eso es lo que necesita México: necesita ideales, compromiso y sobre todo mujeres unidas.

El tema sororidad no es casualidad, llegó a la mesa y se pone en el trabajo diario, porque va más allá de un slogan, es trabajar juntas y construir, así que por ese motivo, yo el día 9 de marzo no me detengo”, concluyó Armida Castro Guzmán.