Toma de protesta del Comité Municipal de Los Cabos

Cabo San Lucas.- En estos momentos están tomando protesta de los integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en el que Alejandro Tirado, presidente estatal del partido tomó protesta a Isaac Castro como dirigente municipal del Comité Municipal del organismo político, así como demás integrantes.

Cabe destacar que dentro del equipo del Comité Municipal se vieron caras conocidas, es decir ex funcionarios de administraciones pasadas, como Rómulo Nuñez ex director del Deporte de la XI Administración de Los Cabos, así como Javier Geraldo, ex director de Asentamientos Humanos y que decir de Isaac Castro, ex servidores públicos de la XII Ayuntamiento de Los Cabos, así como el ex Tesorero, Jesús Cortez.

El dirigente estatal, dijo que se le está dando la oportunidad a todos los ciudadanos de sumarse al partido, ya que la institución tiene la puerta abierta para todos, siempre y cuando venga a aportar al partido y a la comunidad, esto al cuestionarle si aceptaría a Arturo de la Rosa dentro de las filas del verde.