Gobernador toma protesta a consejo directivo de mujeres emprendedoras

El gobernador Víctor Castro Cosío, tomó protesta al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa de Los Cabos, ante quienes destacó la importancia de seguir impulsando su participación empresarial, enfatizando el compromiso de brindar el apoyo necesario para el desarrollo económico y social de las mujeres emprendedoras.

Al destacar que, los aspectos económico y social son fundamentales para lograr equidad, igualdad y justicia, les dijo:

“Hemos iniciado una gran cruzada estatal para decirle a las mujeres que no están solas. El compromiso social entiende que una de las causas fundamentales del gobierno es velar por que se termine la violencia, ya que es un asunto de todos y todas”.

“Debemos reflexionar y repensar, reconstruir el tejido social porque la violencia ha llegado a otros niveles, es un derecho elemental y no permaneceremos pensando en que todo va bien; tenemos este flagelo y les pido que busquemos cómo repensar la política, es la educación una forma tradicional para lograr equilibrio en el desarrollo económico y humano; si no hay justicia social no hay equidad real”, insistió.