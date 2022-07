Tomaba 10 horas robar producción de un día en pozo 4

Oscar Leggs Castro, dio a conocer que el robo de agua al pozo 4 en Cabo San Lucas, era garrafal y es que desarrolladores turísticos se llevaban 600 metros cúbicos en 2 horas, es decir, en 10 horas ordeñaban lo de todo un día, encontrando que la toma era irregular debido a que el contrato está a nombre de otra persona y el servicio desde luego estaba rebasado.

“Tenían hasta 600 metros cúbicos, pero se lo llevaban en 2 horas y en 10 horas sustraían lo que debería de ser en 24, aunado a que la toma no era de acuerdo al convenio”.

De igual manera dijo que autoridades del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS) llevarán a cabo la reubicación del pozo 4 debido a que las condiciones en la que se encuentran ya no son propicias.

Asimismo, otro tema abordado, es que en la zona del Corredor Turístico y colonias llevarán una fiscalización para detectar el robo de agua, incluso en próximas fechas clausurarán algunas.

“Estamos trabajando con equipo especial para revisar el acueducto, colocando aparatos que determinen sí se están robando el vital recurso, así que hizo el llamado a todos los contribuyentes a que se ajusten a la ley y quien tengan agua pague y quien no, permita que se pueda dar el servicio, porque no es justo que mandemos determinados litros por segundo a las colonias y éste no llegue, porque alguien la está desviando para otro lado”.