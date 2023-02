OOMSAPAS Los Cabos detecta tomas clandestinas en Real Unidad

Luego de que se presentara una fuga de agua en el acueducto Cabo Bello-Tanque Mil de Lomas del Sol, -a la altura de la colonia Real Unidad-, provocada por personas que quisieron conectarse clandestinamente a la red hidráulica, el equipo de OOMSAPAS Los Cabos identificó varias tomas de agua clandestinas en la zona.

Al respecto, el encargado del área de Red de Agua Potable en Cabo San Lucas, José Ojeda García, mencionó que este tipo de situaciones, además de afectar a la infraestructura del Organismo, interrumpe el tandeo en las colonias que dependen de dicho acueducto, ya que, al realizar los trabajos de reparación se tiene que suspender el suministro.

“La fuga fue ocasionada por conexiones irregulares de personas desconocidas, por lo que se optó por cambiar el tramo completo. La idea es mantener el monitoreo en la zona, apoyados con el dispositivo de telemetría que tenemos en los puntos de recepción de agua, para estar monitoreando niveles y poder detectar alguna baja de los niveles”, refirió el jefe de área.

Cabe destacar que el equipo de Agua Potable de Los Cabos realiza inspecciones principalmente a comercios y a industrias para identificar tomas clandestinas; sin embargo, es importante crear consciencia de no alterar la red hidráulica, ya que se afecta la distribución de agua para los habitantes.

En ese sentido, se recuerda a la ciudadanía, que el Oomsapas Los Cabos que dirige Ismael Rodríguez Piña, no busca afectar a las zonas que aún no cuentan con el servicio de agua potable, ya que se han realizado obras como tomas comunitarias y nuevas conexiones a colonias irregulares, a fin de proporcionarles el servicio y garantizar el suministro de agua potable a través de la red; sin embargo, no se tiene el derecho de realizar propias conexiones, por lo que se continuarán tomando cartas en el asunto.

Para finalizar, se les recuerda a los usuarios del Oomsapas Los Cabos que tienen hasta el 30 de abril de 2023 para aprovechar los descuentos de hasta el 100% en recargos e intereses; esto, a fin de que se regularicen y contribuyan al desarrollo de más obras que realiza el Organismo para brindarles un mejor servicio de agua, saneamiento y alcantarillado.

Para más información se pueden comunicar a la Dirección de Comercialización: en San José del Cabo: (624)163-7700, Ext. 6017, 6018 y 6019 y en Cabo San Lucas: (624)143-0073, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.