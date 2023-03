Declaran toque de queda en Miami Beach tras tiroteos; hay 2 muertos

Dos tiroteos en diferente momento en las últimas 48 horas han dejado como saldo dos personas muertas y dos más heridas en Miami Beach, la reconocida ciudad insular del sur de Florida, Estados Unidos, y que llevó a las autoridades policiales a declarar toque de queda.

La alerta de emergencia se da durante la masiva llegada de jóvenes turistas por el receso de primavera, “spring break”, y durante las festividades del Día de San Patricio.

El primer tiroteo ocurrió el viernes 17 de marzo por la noche en una concurrida calle de Miami Beach, y el otro sucedió este domingo cerca de la calle Once y Ocean Drive, confirmó la Policía Local en comunicado de prensa.

Sobre el decreto de estado de emergencia y toque de queda, el gobierno de la ciudad estadounidense informó que la restricción social aplica a partir de las 11:59 de este domingo 19 de marzo hasta las 6 de la madrugada del lunes 20 de marzo.

Precisó que la ciudad llevará a cabo una reunión especial el lunes por la tarde para discutir posibles restricciones más allá de ese día, además se prevén restricciones adicionales para evitar más tiroteos.

City of Miami Beach Issues State of Emergency and Curfew

– Curfew to be in effect on Sunday, March 19 from 11:59 p.m. until 6 a.m. on Monday, March 20, 2023 with separate emergency measures to be issued from Thursday, March 23 through Sunday, March 27, 2023 – pic.twitter.com/qYqwxLHxFA

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) March 19, 2023