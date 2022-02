Torneo Internacional de Soccer arriba a Los Cabos

La noche del lunes 21 de febrero, el Aeropuerto de San José del Cabo, presenció la llegada de la cantera de los “Dorados de Sinaloa” con propósito de un nuevo torneo que se disputará en Cabo San Lucas con el nombre “Los Cabos Soccer Tournament”. Teniendo como embajador al exfutbolista Omar Esparza, el que alguna vez fue campeón en el mundial Sub 17 en Perú.

Tendrá una gran variedad de categorías, dándole la oportunidad a todas las edades de formar parte del torneo, habrá modalidades de 7 vs 7, 9 vs 9 y 11 vs 11. En cuestión de ramas incluirá con varonil, femenil y mixto. Los años que formarán parte de este nuevo proyecto serán: 2015-2016, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, sub17, sub20 y libre.

En cuestión de recintos, el campeonato contará con un total de 5, los cuales son el Estadio Delegación Leonardo Gastelum, el Estadio Bicentenario, el Estadio Don Koll y las Canchas Palmas 1 y 2, teniendo una buena variedad de estadios para reunir a los futbolistas, cuerpo técnico y familiares, siempre buscando la mejor calidad de complejos futbolísticos.

El entrenador de las fuerzas básicas de “El Gran Pez”, Diego López, platico un poco sobre lo que promete ser una gran experiencia, la antelación con la cual se viene planeando desde noviembre del año pasado, el notificarle a los padres de familia y lo que espera de este torneo al que fue invitado para llevar a su escuadra. Además de lo importante que ha sido para “Dorados” el hecho de tener en cuenta la cantera, darles la oportunidad y su importancia a futuro.

Cristina Acevedo, una de las organizadoras de “Los Cabos Soccer Tournament” explico la participación de los clubes que vienen desde lejos, a lo largo y ancho de la República Mexicana e inclusive la inclusión de un equipo de Estados Unidos, haciendo de este nuevo proyecto algo internacional y dándole mayor atractivo.

Al mismo tiempo agregó sobre lo excelente que está siendo este 2022 para Los Cabos, que tan solo encontrándonos en febrero ya ha habido una buena cantidad de proyectos anunciados, el compromiso de la organización de la cual ella forma parte y las buenas intenciones que tienen además de cómo nuestra entidad está siendo un atractivo lugar para albergar este tipo de eventos, y dando la exclusiva de lo que se está planeando para noviembre.

Para finalizar, este evento constara de 3 jornadas, de jueves 24 de febrero a sábado 26 de febrero y teniendo las finales junto con las premiaciones el día domingo 27 de febrero, sin duda se espera un torneo al nivel, con la esperanza de espectáculos, visores nacionales y la visita de exjugadores profesionales.