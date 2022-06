Con gran récord se enfila Toros previo al Juego de Estrellas

Los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol con ataque de cinco carreras en la primera entrada, suben su récord y ponen su cuarta victoria consecutiva al vencer 5 carreras a 3 a los Rieleros de Aguascalientes, en el estadio de los fronterizos.

Manny Barreda, entregó salida de calidad en la lomita para su cuarto triunfo de la campaña y el conjunto fronterizo mejoró su récord a 32-14, en la segunda posición de la zona norte, a dos juegos y medio del líder, Tecolotes de los Dos Laredos.

Llegó la sexta entrada y los dirigidos por Luis Carlos Rivera, se acercaron más con cuadrangular solitario de Henry Rodríguez, sin embargo, fue todo lo que pudieron subir al electrónico y se quedaron cortos en su intento de remontada.

La ofensiva tijuanense sumo siete tiros de hits, dos de Agustín Murillo y otro par de Amadeo Zazueta. Este fin de semana, es el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol en Monclova por lo que los equipos que conforman este certamen no verán actividad, solo los convocados al mismo, debido a eso, TV Mar no transmitirá encuentro alguno si no hasta la próxima semana.