Llegó la piratería hasta en las tortillas de maíz

Carlos Álvarez, productor de la tortilla en Los Cabos, dijo que en el interior del país anda circulando la tortilla pirata, es decir, elaborada con maíz impuro, por lo que propietarios de estos negocios aquí en la localidad deberán estar alerta, debido a que este producto puede ocasionar malestares estomacales, incluso dijo que hasta los pollos no la quieren.

“Aquí no se ha detectado, pero ha estado saliendo en el interior esta tortilla, es decir, muelen el olote y le anexan un poco de harina o tortilla que no se vendió, la remojan y la reproducen, la verdad sí es un fraude y de muy mala calidad, además de que afecta a la salud de quien la consume, se quiebra fácilmente, se pone muy dura rápidamente, además de que es un producto que no se disfruta, se despedaza, pone dura y a veces ni los pollos la quieren”.