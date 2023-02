Se trabaja en la autorización de las becas a deportistas cabeños

El titular del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem), Ricardo Hernán Manríquez Castillo, enalteció el trabajo, tanto de deportistas como de padres de familia que han realizado un esfuerzo enorme para apoyar a todos los deportistascabeños y así continúen con los resultados favorables; todos están muy motivados y comentó que es muy satisfactorio verlos luchar, mostrar coraje en la cancha y dejarlo todo en la competencia.

Los resultados en la primera etapa de los juegos estatales fueron muy favorables para la delegación cabeña, con 4 oros en básquetbol, liderato general y oro en béisbol, así como ajedrez y voleibol de playa; esto abre la puerta para recibir a una de las disciplinas más espectaculares y que siempre genera mucha expectativa: el atletismo, el cual arranca el próximo 24 de febrero en la Unidad Deportiva “Rodrigo Aragón Ceseña”.

Al respecto, Manríquez Castillo comentó que ya se encuentran realizando los trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento de los círculos de lanzamiento, lo mismo sucede con la pintura de las estructuras de fierro para la jaula de lanzamientos de disco y martillo, y algunas otras áreas más con la intención de entregar las mejores instalaciones para recibir a nuestros atletas y a los municipios que nos visitan tomándolo como una hermandad.

Por último, el profesor Ricardo Manríquez, habló sobre el adeudo que se tiene de las becas deportivas y sobre todo, cuando se tiene planeado solventar ese adeudo con los atletas.

“El proceso de las becas, desde el año pasado fue un procedimiento de reglamentos, de lineamientos, se quisieron cambiar, los mismos ediles no lo vieron muy bien, no se le dio trámite, entonces se le dio carpetazo y no ayudó a que se entregaran esos recursos que habían destinado para tal hecho; el día de hoy, nosotros, desde el mes de diciembre estamos trabajando con nuestros ediles, ya lo autorizan ellos, para que Secretaría general tramite eso a nuestra compañera Saraí (octava regidora) quien es la encargada de lineamiento de reglamento, para que de ahí pase a Cabildo, lo autoricen”.