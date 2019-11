Trabaja Congreso de BCS en análisis de paquete económico 2020

La Comisión de asuntos fiscales trabaja en la calendarización de 26 dictámenes: diputado Ramiro Ruiz Flores

Fueron aprobadas tablas de valores catastrales del municipio de Mulegé con un ajuste de 6% para algunas zonas

Al cumplirse el periodo reglamentario para la entrega de las propuestas de leyes de ingresos y tablas de valores catastrales municipales el pasado 15 de noviembre, el Poder Legislativo de Baja California Sur a través de la comisión de asuntos fiscales y administrativos trabaja en el análisis y elaboración de 26dictámenes que conforman el paquete económico 2020 del Gobierno del Estado y Ayuntamientos, informó el presidente de dicha comisión, Ramiro Ruiz Flores.

Durante la sesión de este martes 19 el congreso del Estado fueron turnadas las iniciativas de leyes de ingresos para los municipios de Loreto y Los Cabos,y fueron aprobadas las tablas de valores unitarios del municipio de Mulegé, en el que se hizo un ajuste general del 6%, ya que desde el 2012 no se había tenido modificaciones.

Explicó que consiste en un ajuste del 6 % general, ya que en Mulegé no se habían realizado modificaciones en los últimos siete años no se habían aprobado modificaciones y en esta última, en algunas zonas no se modificaron los valores.

Ruiz Flores declaró que la comisión que preside estableció ya una calendarización de trabajos para el paquete fiscal 2020, de tal forma que trabajan para culminar en tiempo la presentación de los 26 dictamines de la fecha actual al 12 de diciembre próximo, culminando ese día con la presentación del dictamen de la ley de ingresos del Gobierno del Estado, antes de la clausura del periodo de sesiones.

El legislador añadió que el congreso recibió en tiempo las iniciativas de leyes de ingresos de los cinco ayuntamientos y del Gobierno del Estado, el próximo jueves 21 de noviembre presentará la propuesta de dictamen de la ley de ingresos de Mulegé.