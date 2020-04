Trabaja Servicios Públicos para atender deficiencias en la recolección de la basura

Destacó que con las 118 rutas, atienden 57 mil viviendas en La Paz en 38 rutas diarias, pero a raíz de la pandemia únicamente están trabajando de lunes a miércoles, es decir disminuyó 50% la frecuencia, en total atienden la recolección con 25 camiones en el turno matutino y 18 en el vespertino.

La Paz.- El director de Servicios Públicos, Manuel Núñez Salas reconoció deficiencias en el servicio de recolección de basura en el municipio, sin embargo están trabajando para corregirlo.

Lo anterior en respuesta a la nota que CPS Noticias publicó en la página web www.tribunadelapaz.com en donde se dio cuenta de quejas ciudadanas que refieren que hace un mes que la recolección de basura no pasa.

Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento de La Paz a través de sus plataformas digitales fue acusar a este medio informativo de propagar Fake News, publicación que más tarde fue retirada de las redes sociales oficiales.

Al respecto el Director de Servicios Públicos reiteró su respeto a este medio de comunicación, y se deslindó de la publicación. En el tema de la basura acumulada en la ciudad explicó que hubo una reducción del 50% de la frecuencia de las rutas.

Aclaró que no es un tema unilateral, sin razón, sino es por el efecto de la pandemia del coronavirus, con el objetivo de proteger a sus trabajadores y a la población.

Justificó que si se observa basura en las calles es por la sobrecarga de los residuos domésticos que aumentó un 20% por la contingencia, en ese sentido pidió a la población sacar la basura el día que le corresponde para que no haya basura en la vía pública.

Explicó que la ciudad está divida en tres sectores, sector 1 desde la avenida Padre Kino y toda la zona centro, el sector 2, de calle Padre Kino hasta Alta Tensión, mientras que el sector 3 es todo el Sur de la ciudad.