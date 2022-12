Trabajadores de la CROC exigen se vote en contra de la cobranza delegada

Grupos pertenecientes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se manifestaron ante el H. Congreso del Estado en contra de la cobranza delegada.

El secretario general de la CROC, David Hiedra Villegas, comentó que el dictamen contra el cual se están manifestando, pretende que los créditos sean cobrados y descontados directamente de los pagos de nómina, aguinaldo, utilidades y otros ingresos.

“Estamos aquí por una iniciativa que manda un diputado de Oaxaca, esta iniciativa es la cobranza delegada. Hace algunos meses nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya había bajado esta iniciativa […] Esto no solamente va en contra del salario, sino ahora también el aguinaldo, las utilidades o cualquier otra percepción que recibe el trabajador”.

De aprobarse, se aplicará para nuevos préstamos a través de la firma de un contrato, y a aquellos empleados que dejen de laborar y de pagar sus créditos, se les continuará cobrando en cuanto reciban un nuevo contrato con una nueva empresa.

Esta iniciativa propone que las empresas puedan retener hasta el 40% del salario de un trabajador para el pago de préstamos o compras en instituciones crediticias, así lo comentó David Hiedra Villegas.

“Estamos pidiendo que voten en contra, quiero decirles que nuestro líder nacional Isaías González Cuevas el día de ayer se reunió con varios líderes sindicales la CTC, la COR y varios civiles sindicales en la ciudad de Monterrey, donde todos los los líderes estamos unidos en contra de esta iniciativa que afectará más del 40% al salario de los trabajadores”.

En la manifestación, se pudieron observar carteles de protesta utilizados por los trabajadores, con los siguientes textos: “El salario de los trabajadores no se toca”, “En Baja California Sur no queremos la cobranza delegada”, “Los trabajadores no queremos la cobranza delegada”.