Trabajadores de la obra desafían pandemia para comer

Los trabajadores de la obra que viven al día y diariamente se aconglomeran en la colonia Guaymitas a unos escasos metros de la dependencia de Seguridad Pública en la cabecera municipal para brindar sus servicios y con ello poder llevar alimentos a sus hogares, se encuentran en una situación crítica derivado de la situación que se vive con el Covid-19 ya que a partir del día 5 de abril suspenden todas las obras tanto públicas como privadas, misma situación que revelaron es de gran mortificación al vivir al día, compartió el señor Jesús Alberto:

“La verdad es que aquí está muy crítica la situación y dicen que se va a poner peor, no tenemos trabajo, ocupamos despensas o con algo que nos puedan ayudar, de verdad no hay trabajo, ya fuimos a buscar y no hemos conseguido nada. Con toda esta situación nos la hemos visto muy difícil y ni modo, no queda de otra; en estas últimas semanas no ha habido trabajo, está muy crítica la situación, llevamos dos semanas sin empleo. Nos gustaría que las autoridades nos ayuden con una despensa o con lo que sea su voluntad para llevar a nuestras familias algo de comer”.