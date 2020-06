Trabajadores de Preparatoria Morelos exigen pago de salarios y prima vacacional

La Paz.- El día 17 y 18 de junio un grupo de trabajadores de la Preparatoria José María Morelos y Pavón se manifestaron en la explanada de Palacio de Gobierno y en la Secretaría de Educación Pública respectivamente, debido a que denunciaron que el Gobierno del Estado de Baja California Sur se ha negado a realizar el pago de 5 salarios correspondientes al periodo de vacaciones, así como de la prima vacacional.

Mencionaron que dicho monto debió ser depositado el día 11 de junio, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se ha realizado, por lo tanto, enfatizaron que actualmente están arriesgando sus vidas al manifestarse exigiendo el salario que se modificó hace un año y que está avalado por el contrato colectivo, esto de acuerdo con María Dolores Cruz Sánchez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Prepa Morelos (Sitpremo).

Señaló que una de las razones por las que no se les ha pagado según las autoridades, es que con motivo de la pandemia por el Covid-19 no hay flujo de dinero y los miembros del sindicato no trabajaron durante tres meses, sin embargo, los trabajadores argumentan que el subsidio para esa institución de educación Media Superior está aprobado por el Congreso del Estado y programado a ejercerse este año 2020; que durante 40 años y conforme el Contrato Colectivo de Trabajo legalmente registrado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Gobierno de la entidad a través de la SEP no ha dejado de pagar en tiempo y forma los salarios y prestaciones del periodo vacacional correspondiente a verano; y que los administrativos y los docentes salvaron el ciclo escolar mediante el curso en línea y conforme los lineamientos de la DGIRE UNAM quien reconoce la validez de los estudios del bachillerato o CCH Morelos.

Por esto, hacen un llamado al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis y al secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, a cubrir el salario y la prima vacacional que reclaman les corresponde conforme a derecho las y los trabajadores de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón (CCH Morelos).