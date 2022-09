Los trabajadores requieren mejores sueldos y no más vacaciones

Uno de los temas que trascendieron fue la propuesta por parte del senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Velázquez Meza, sobre reducir las horas laborales e incrementar el periodo vacacional; diferentes opiniones no se hicieron esperar, unas a favor y otras en contra. Ante esto esto, cuestionamos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc) sobre la factibilidad que tendría esta iniciativa, a lo que contestaron que esto tendría que ser transitorio, ser analizado, ya que no todos los empleos cumplen con las características para poder contar solo con seis horas de trabajo.

“Yo creo que debemos ir transitando, no veo mal esa iniciativa, en pequeños negocios sería un poco complicado. No es algo que se podría hacer de la noche a la mañana, la realidad es que muchos de nuestros compañeros y compañeros no trabajan ocho horas. No solamente trabajas tus ocho horas, si hay un cliente que hace sobre mesa, si tienes habitaciones extras las camaristas se tienen que quedar. Coincido con el tema de vacaciones, la verdad sería muy importante que se podría lograr.”