Trabajar en la feria de SJC la esperanza de curar a mi hija y me quede varado

Miguel Ángel Ruiz llegó a San José del Cabo, hace casi un mes con la esperanza de trabajar en la feria que se lleva a cabo en el marco de las fiestas tradicionales de este Municipio, el objetivo recaudar fondos económicos que permitan curar a su hija que está en Sinaloa delicada de salud, sien embargo debido a la contingencia del Coronavirus las festividades fueron canceladas lo que ha ocasionado que Miguel Ángel al igual que más de 50 personas se han quedado sin trabajo y sin dinero

“En mi casa es una situación difícil ya que tengo una niña internada en el hospital de Sinaloa, yo contaba con la ilusión de trabajar en estas fiestas, andamos batallando en el hospital no hay medicamentos, salí con la ilusión de ganar dinero acá pero nos cancelaron y es una situación difícil porq no puedo ir ayudar a mi esposa, no tengo dinero para el barco ni para trabajar, no dan permiso para trabajar”.