Trabajamos por un transporte público inclusivo: SEDIF

En la búsqueda de implementar rutas de transporte público inclusivo, que permita libertad y movilidad de personas con discapacidad en el estado, la presidenta de SEDIF, Patricia López, se reunió con el director de transporte, Martín Salinas, a fin de buscar rutas de transporte público que permitan dignificar los derechos de este sector de la población.

“Estaremos impulsando, a través de mesas de trabajo, el transporte inclusivo. Nuestra ciudad no cuenta con este servicio, por eso bajo las indicaciones del profesor Víctor Castro Cosío, DIF estatal atenderá de manera directa el tema de las libertades de la ciudadanía. Son fundamentales los derechos humanos en cuanto a la movilidad de las personas con discapacidad, estaremos dando impulso para que en el presente año se logre la implementación de esta facilidad en movilidad, en al menos una ruta”, destacó la presidenta de SEDIF.

Señaló que, actualmente, Baja California Sur cuenta con alrededor del 10% de personas con discapacidad, muchas de ellas no logran salir de sus casas, porque no hay ninguna unidad del transporte público que les permita moverse a algún lugar, o no cuentan con las medidas para adaptar dichos vehículos a sus necesidades, lo que ocasiona que no solo no tengan acceso a fuentes de empleo, sino ni siquiera de educación, lo cual limita su desarrollo económico y personal.