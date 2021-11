De los trámites que llegan a Desarrollo Urbano, 30% se han rechazado

El 30 por ciento de los trámites que llegan a la dirección general de Desarrollo Urbano en Los Cabos se rechazan debido a que carecen de información técnica o no cumplen con el Plan de Desarrollo Urbano, así lo afirmó su director general, Francisco Javier Campas Duarte.

Indicó que en lo que va de la actual administración municipal se llevan 200 trámites, entre nuevos y anteriores, reconociendo que se ha dado resolución algunas afirmativas pero la mayoría negativa, por estos incumplimientos.

“De estos 200 trámites un 30 por ciento han sido rechazados porque no llevan la información completa, te llevan una escritura y no trae los sellos que nos garantice que está debidamente validada esa escritura, ese es el punto que tenemos que revisar, a veces algunos que han incurrido en no pagar el predial o con el tema del pago del agua que no están al corriente, para tramitar cualquier cosa deben estar muy puntual en sus pagos”, refirió. “En el caso cuando carecen de información técnica o la información que viene del proyecto no cumple con el PDU no podemos autorizar algo que está fuera de norma, estamos tratando de alinear que haya un ordenamiento en el desarrollo urbano, es importante que todo lo que presente cualquier promovente se ajuste con el ordenamiento, principalmente el PDU”.

Fue muy enfático al puntualizar que la postura como director del área es que si los proyectos no están completos o no cumplen la norma no serán autorizados.

Ante el compromiso del presidente municipal, Oscar Leggs Castro, de que nada de acuerdos “por debajo de la mesa”, el funcionario sostuvo que a partir del 28 de septiembre de este año no va haber ningún tipo de arreglo ni concesión con nadie en ese sentido, “por eso estamos trabajando en un proyecto de modernización para dar respuesta ágil y oportuna a los trámites y en total transparencia”.

Reiteró que realizó una reestructura del organigrama de la dependencia para ser ágiles en las respuesta y en segundo lugar se está implementando nuevas formas para que el promovente tenga la opción a través del correo electrónico y de un sistema que podrá ser observado por la tesorería para que todo el proceso sea claro y transparente.