Tramo de Constituyentes convertido en trampa mortal para peatones

Una de las vialidades de mayor circulación en Cabo San Lucas es bulevar Constituyentes, misma que se angosta convirtiéndose en una vialidad de ida y de venida, sin embargo, uno de los inconvenientes de esta calle, es que no cuenta con banquetas y las pocas existentes son obstruidas, lo que para un peatón es de muy alto riesgo caminar por esa zona y más para una persona con discapacidad.

En reiteradas ocasiones CPS Noticias ha dado seguimiento a esta inconformidad ciudadana, en el que algunos vecinos del lugar refieren como incompleta la urbanización de ese tramo de la vialidad que comprende desde la Lucas Manríquez, Azteca, Mexicas, Natividad, Faro Balmaceda, Mangle y Las Dunas, 7 cuadras consideradas de alto riesgo ante la falta de accesos peatonales.

Algunas personas indican que se han registrado accidentes viales y atropellamientos incluso de estudiantes de la secundaria más cercana al lugar y vecinos han sido protagonistas de lamentables incidentes, en el que ven vulnerada su integridad física y hasta la fecha, no hay quien resuelva esta demanda urbanística.

David Parra Arce, vecino del lugar refiere que efectivamente hay un riesgo alto, sobre todo en algunos puntos de la Constituyente debido a que no hay banquetas y si las hay están siendo obstruidos con vehículos, jardineras, postes incluso invadido con cocheras.

“Hay que recordar que en la colonia existe la secundaria Técnica 16 y a la hora de la salida, es muy peligroso para los alumnos caminar por ahí, hacen falta banquetas en las partes que están inexistentes y que además, el Ayuntamiento ejerza presión con los vecinos para que no estén obstruyendo la banqueta con objetos o vehículos”.

Refiere que ya se han registrado atropellamientos en años anteriores, de alumnos de la Técnica número 16 y peatones que son vecinos de lugar, mismos que salen a caminar o toman la ruta del Transporte.

“Lo ideal sería hacer la vialidad de un sólo sentido para que no se estén invadiendo ambos carriles y pudieran extender un poco más la banqueta en las partes que no existe es casi imposible transitar por la banqueta y más para una silla de ruedas, la verdad no existe el acceso para las personas, aparte de que en su mayoría las banquetas son de tierra y están obstruidas por árboles, botes de basura”.

Refiere que se necesita educación vial, debido a que el peatón tiene la preferencia, sin embargo, no faltan los automovilistas que avientan el carro a la persona, mismo que se ve en la necesidad de caminar entre el asfalto ante la ausencia de aceras, incluso una persona con discapacidad, es imposible que pueda desplazarse con comodidad, sobre todo con seguridad, no hay acceso para quienes hacen uso de las sillas de rueda y hasta la fecha no hay solución.