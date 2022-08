Servicio de transporte público sobre la vía federal en decadencia

Mucha gente se queja del servicio de transporte público Ruta del Desierto y Cabo Baja Plus, lo anterior no sólo de viva voz, sino también lo leemos en sus páginas de facebook Ruta del Desierto y Cabo Baja Plus

Tras haber experimentado un recorrido en ambas líneas, respectivamente, observamos lo que la ciudadanía denuncia: rebasan el límite de velocidad y frenan muy brusco, a veces no se detienen en el punto para que suba y baje la gente y otras veces se detienen en lugares donde no se debe; entre otras anomalías.

En entrevista para CPS Noticias, quien dijo llamarse Alondra, comenta que se enfurece porque “en ocasiones los camiones no llegan a la terminal dos”; lo anterior en referencia al aeropuerto de San José del Cabo. La mujer cabeña agrega que “La vez pasada me subí a un camión que no tenía timbre o lo apagó el chofer y una señora se enojó porque no paró donde ella se tenía que bajar”.

La ruta va de Santa Anita a Cabo San Lucas, y viceversa, opera a partir de las 5:30 de la mañana siendo la última corrida a las 23 horas, comentó para CPS Noticias la encargada que nos atendió en las oficinas ubicadas en Santa Anita.

Otro usuario comenta que, a veces, los camiones no entran o no bajan a las paradas diseñadas exclusivamente para el transporte, mismas que se ubican en la entrada de la playa El Chileno.

“Nomás miras cómo se pasa el camión por allá arriba; no entiendo por qué hacen eso”, comenta, y agrega que tiene que caminar hasta la carretera transpeninsular a esperar el siguiente autobús. “Creo que el servicio va en decadencia”, finalizó.

Otra anomalía frecuente es la cantidad que se cobra según el lugar de abordaje o destino, así lo leemos en la página Bus Stop (Ruta Del Desierto / Desert Drive) Es este espacio encontramos a favor y en contra del servicio que ofrece la empresa. Habría que analizar y tomar en consideración el porqué los usuarios califican con 2.1 de 5 estrellas.

Algunos de los comentarios los escribimos tal cual aparecen en la web:

“Señores encargados de chóferes, quisiera pedirle que le llame la atención a todos su choferes porque constantemente no se paran en la parada de Querencia”. “Hoy por la mañana de la delegación a cerro Colorado me cobraron $28 y ahorita estoy de regreso de cerro Colorado a la delegación y me están cobrando $37 cuál es el costo real? Unidad 738 la cual me cobró más”. “Buenos días, ¿en qué página o teléfono se pueden hacer las quejas del pésimo servicio que prestan?” “¿Donde puedo reportar los camiones, que realmente hagan algo a la salida del aeropuerto? hacen paradas donde a ellos les conviene y si les dices algo todavia se ponen de groseros, urge una solución”. “¿Por qué contratan a cualquier chofer sin tener las cualidades del servicio al cliente? ¿Por qué no hay una supervisión en el camino?”. “¿Por qué no paran frente a la funeraria Salas San Jose Viejo? es parada oficial, pasaron 3 camiones y no se pararon portense bien, porque puede llegar competencia y ya saben lo de los taxistas con uber”

