No hay transparencia en la entrega de permisos: turisteros

Este viernes, prestadores de servicios turísticos de todo el estado convocaron a una rueda de prensa para informar que continúa la problemática referente a los permisos otorgados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Expusieron que existe opacidad respecto a la manera en la que se entregan las autorizaciones para el avistamiento de ballena gris y tiburón ballena.

En el caso de la ballena gris, de los cerca de 180 permisos que normalmente reciben, a la fecha solo les han entregado una tercera parte. Mientras que a algunos ya les fueron negados, otros continúan en la incertidumbre respecto a si los aprobarán, o no. En cuanto a los lancheros que se dedican al nado con el tiburón ballena, existen cinco que no han recibido su autorización pese a que la temporada inició en octubre.

Los permisionarios enfatizaron que no existe transparencia por parte de la SEMARNAT, pues no les han comunicado las razones de los recortes. El representante del Comité de Prestadores Turísticos de Tiburón Ballena en Bahía de La Paz, Nezahuallpilli Tovar Lee, señaló que tampoco les brindan información sobre la cantidad de permisos otorgados.

La situación se complica debido a que, a nivel local, no les ofrecen soluciones. José Varela, prestador de servicios turísticos en Laguna San Ignacio, comentó que los trámites están centralizados, lo que genera retrasos en todos los procedimientos.

“La figura del delegado es un fantasma (y no es de ahora, tiene muchos años) porque son encargados del despacho y no tienen el carácter de delegados federales. Entonces a veces no puede ni siquiera firmar documentos para dar respuesta […] La figura del delegado es francamente decorativa. No resuelve”, manifestó.