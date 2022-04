La transpeninsular no debe de usarse para presionar al Gobierno

De manera tajante, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, enfatizó que las vías de comunicación, principalmente la Carretera Transpeninsular, no deben ser objeto de secuestro para exigir al gobierno soluciones a los conflictos que se viven en temas de movilidad; esto sin importar “si las causas son justas o no”.

La cámara empresarial detalló que ya no se debe afectar el tránsito tanto de turistas y ciudadanos por motivos de un sector que busca mejorar sus condiciones en sus operaciones.

“Para nosotros el tema sigue siendo un punto que no podemos estar de acuerdo, mucho menos apoyar. Las causas pueden ser justas o no; el hecho es que se esta afectando la movilidad en cualquiera de las vías, en especial la cuatro carriles que es la vía más utilizada y que afecta a toda la ciudadanía, no solo al sector turístico, si no a todos como ciudadanos.”